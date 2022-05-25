Май…ята
Бог тебе говорит:
разберись в себе, поживи одна,
я дал тебе тело и голос,
ступай,
пробуй свои силы,
знай, что ты никому ничего не должна,
а грехи отпускаю, (грешила то ты красиво).
бог тебе говорит: эй, героиня херовых пьес,
девочка, привыкшая вешать нос,
зазубри: нельзя обнажать уязвимых мест,
а ещё: мало что на земле стоит твоих слёз.
ты же помнишь, как всех, кто был частью лучших твоих историй,
всех, кого ты повышала до лит. героев,
всех, кого ты любила,
с кем целовалась жадно и жарко спорила,
забирали другие люди,
увозили автомобили.
все, про кого думала: «только бы судьба не решила нас разлучить»,
все, кто касался души,
и кто сумел лишь коснуться тела,
уходили молча, оставляя от съемной тебе ключи,
совместные фото,
общие планы,
(только что теперь с ними делать?)
да плевать как будет правильней и приличней,
покури голой на пару с одиночеством на балконе,
побудь свободной,
шальной,
несбыточной,
прежде чем стать кому-то законной.
бог тебе говорит: полежала ничком, а теперь вперёд,
потому что вставать и идти вперёд – таков закон,
я тебя создавал из своей души, из лучших пород,
не для того, чтоб ты ныла из-за земных дураков.
бог тебе говорит: когда внутри раздрай, оставайся невозмутимой,
больше спокойствия, меньше тяжелых дум,
от тебя уходят только придурки да кретины,
а уж твоё я от тебя точно не отведу.
погляди, у тебя есть лето,
и глаза такой глубины, что многие тонут,
голова льняная, хоть не всегда с ней удаётся дружить,
а значит самое время побыть влюблённой,
не обязательно в мужчину,
но обязательно в свою жизнь.
Аня Захарова