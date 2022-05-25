Бог тебе говорит:

разберись в себе, поживи одна,

я дал тебе тело и голос,

ступай,

пробуй свои силы,

знай, что ты никому ничего не должна,

а грехи отпускаю, (грешила то ты красиво).



бог тебе говорит: эй, героиня херовых пьес,

девочка, привыкшая вешать нос,

зазубри: нельзя обнажать уязвимых мест,

а ещё: мало что на земле стоит твоих слёз.



ты же помнишь, как всех, кто был частью лучших твоих историй,

всех, кого ты повышала до лит. героев,

всех, кого ты любила,

с кем целовалась жадно и жарко спорила,

забирали другие люди,

увозили автомобили.



все, про кого думала: «только бы судьба не решила нас разлучить»,

все, кто касался души,

и кто сумел лишь коснуться тела,

уходили молча, оставляя от съемной тебе ключи,

совместные фото,

общие планы,

(только что теперь с ними делать?)



да плевать как будет правильней и приличней,

покури голой на пару с одиночеством на балконе,

побудь свободной,

шальной,

несбыточной,

прежде чем стать кому-то законной.



бог тебе говорит: полежала ничком, а теперь вперёд,

потому что вставать и идти вперёд – таков закон,

я тебя создавал из своей души, из лучших пород,

не для того, чтоб ты ныла из-за земных дураков.



бог тебе говорит: когда внутри раздрай, оставайся невозмутимой,

больше спокойствия, меньше тяжелых дум,

от тебя уходят только придурки да кретины,

а уж твоё я от тебя точно не отведу.



погляди, у тебя есть лето,

и глаза такой глубины, что многие тонут,

голова льняная, хоть не всегда с ней удаётся дружить,

а значит самое время побыть влюблённой,



не обязательно в мужчину,

но обязательно в свою жизнь.



Аня Захарова